Профориентационная встреча для родителей девятиклассников пройдет в Москве 15 марта

Родителям московских девятиклассников расскажут, какие специалисты востребованы на рынке труда. В дискуссии примут участие представители столичных колледжей и ведущие работодатели города.

Встреча состоится в центре "Профессии будущего" на улице Щепкина 15 марта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.