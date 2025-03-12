12 марта, 07:15Город
Профориентационная встреча для родителей девятиклассников пройдет в Москве 15 марта
Родителям московских девятиклассников расскажут, какие специалисты востребованы на рынке труда. В дискуссии примут участие представители столичных колледжей и ведущие работодатели города.
Встреча состоится в центре "Профессии будущего" на улице Щепкина 15 марта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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