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Новости

12 марта, 07:15

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Профориентационная встреча для родителей девятиклассников пройдет в Москве 15 марта

Профориентационная встреча для родителей девятиклассников пройдет в Москве 15 марта

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Родителям московских девятиклассников расскажут, какие специалисты востребованы на рынке труда. В дискуссии примут участие представители столичных колледжей и ведущие работодатели города.

Встреча состоится в центре "Профессии будущего" на улице Щепкина 15 марта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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