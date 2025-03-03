В Совфеде предложили учитывать средний балл аттестата при поступлении в вуз

В Совете Федерации предложили учитывать средний балл аттестата при поступлении в вуз. Там отметили, что текущая система ЕГЭ не всегда показывает реальный уровень знаний. Даже отличник может переволноваться на экзамене, поэтому школьные оценки, медали, значки ГТО и участие в олимпиадах могут сыграть ему на руку.

По мнению экспертов, средний балл аттестата может стать дополнительным критерием отбора, особенно при равных результатах ЕГЭ. Однако чтобы учесть интересы выпускников из разных школ и регионов, механизм потребуется доработать.

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