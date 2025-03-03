Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 марта, 07:15

Политика

В Совфеде предложили учитывать средний балл аттестата при поступлении в вуз

В Совфеде предложили учитывать средний балл аттестата при поступлении в вуз

Бадра Гунба избран президентом Абхазии

Подразделения "Восточной" группировки ВС РФ освободили Бурлацкое и Скудное

Лавров прокомментировал результаты переговоров России и США

Новости мира: в Румынии продолжаются массовые протесты

Песков заявил, что путь восстановления отношений России и США будет долгим

Лавров заявил, что США прямо говорят о том, что хотят завершить конфликт на Украине

Бастрыкин заявил, что при атаках на Курскую область ВСУ используют ATACMS и HIMARS

Подразделения группировки "Восток" разбили противника в селах Бурлацкое и Скудное

Лидеры 14 стран НАТО обсудят конфликт на Украине в Лондоне

В Совете Федерации предложили учитывать средний балл аттестата при поступлении в вуз. Там отметили, что текущая система ЕГЭ не всегда показывает реальный уровень знаний. Даже отличник может переволноваться на экзамене, поэтому школьные оценки, медали, значки ГТО и участие в олимпиадах могут сыграть ему на руку.

По мнению экспертов, средний балл аттестата может стать дополнительным критерием отбора, особенно при равных результатах ЕГЭ. Однако чтобы учесть интересы выпускников из разных школ и регионов, механизм потребуется доработать.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикаобразованиеобществовидеоМаксим ШаманинНика Караваева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика