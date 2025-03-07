Новая школа появится рядом со станцией метро "Отрадное" в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В районе станции метро "Отрадное" построят новую школу в рамках Адресной инвестиционной программы. Как сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, школу, рассчитанную на тысячу учеников, возведут в Алтуфьевском районе.

Город передал застройщику участок в 1,9 гектара, площадь здания составит 17 тысяч квадратных метров. Как отметил Гаман, будущая школа будет соответствовать высоким требованиям, предъявляемым к объектам образования, и иметь все необходимые условия для всестороннего развития детей.

Объект расположится вблизи многоэтажной жилой застройки в нескольких минутах езды от станции метро "Отрадное", уточнил он.

Ранее заммэра Москвы Владимир Ефимов рассказал, что восемь школ и 16 детских садов появится в процессе застройки микрорайона СберСити в столичном Рублево-Архангельском. В данный момент инвестор продолжает строительство трехэтажной школы и детского сада общей площадью 28 тысяч квадратных метров. Объекты образования рассчитаны на 1 380 учеников.

До конца 2028 года в центре Москвы планируют построить пять школ будущего. Крупные образовательные учреждения появятся в четырех районах ЦАО – Пресненском, Мещанском, Басманном и Таганском.