07 марта, 09:50Город
Новая школа появится рядом со станцией метро "Отрадное" в Москве
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В районе станции метро "Отрадное" построят новую школу в рамках Адресной инвестиционной программы. Как сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, школу, рассчитанную на тысячу учеников, возведут в Алтуфьевском районе.
Город передал застройщику участок в 1,9 гектара, площадь здания составит 17 тысяч квадратных метров. Как отметил Гаман, будущая школа будет соответствовать высоким требованиям, предъявляемым к объектам образования, и иметь все необходимые условия для всестороннего развития детей.
Объект расположится вблизи многоэтажной жилой застройки в нескольких минутах езды от станции метро "Отрадное", уточнил он.
Ранее заммэра Москвы Владимир Ефимов рассказал, что восемь школ и 16 детских садов появится в процессе застройки микрорайона СберСити в столичном Рублево-Архангельском. В данный момент инвестор продолжает строительство трехэтажной школы и детского сада общей площадью 28 тысяч квадратных метров. Объекты образования рассчитаны на 1 380 учеников.
До конца 2028 года в центре Москвы планируют построить пять школ будущего. Крупные образовательные учреждения появятся в четырех районах ЦАО – Пресненском, Мещанском, Басманном и Таганском.
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