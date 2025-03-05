ГД приняла во II чтении проект об измененном порядке сдачи ГИА-9

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Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект об особом порядке проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) для выпускников 9-го класса в 12 регионах России.

Согласно законопроекту, эксперимент будет проводиться в Москве и Санкт-Петербурге, в Кемеровской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Саратовской, Тюменской областях, в Камчатском и Краснодарском крае, в Республике Северная Осетия – Алания и Ямало-Ненецком автономном округе.

Проект упрощает получение аттестата об основном общем образовании для школьников, которые планируют поступать в колледжи и техникумы. Для этого им будет достаточно сдать лишь математику и русский язык вместо четырех обязательных экзаменов.

Но закон не запрещает 9-классникам сдать предметы по желанию, если они хотят приложить свои результаты к документам при поступлении в колледжи. Для тех, кто идет в 10-й класс, все останется по-прежнему – два обязательных предмета и два по выбору.

Кроме того, возможность перейти в 10-й класс будет зависеть от преодоления минимального порогового значения на экзамене. Уточняется, что те дети, которые в 2025 году в экспериментальных регионах не смогут пройти минимальный порог для поступления в 10-й класс, будут поступать в колледжи на бюджетные места в приоритетном порядке.

Рассмотреть законопроект в третьем чтении планируется 18 марта, рассказал спикер ГД Вячеслав Володин на пленарном заседании.

"Нам к 18-му надо, чтобы были внесены все необходимые проекты нормативных документов", – цитирует его ТАСС.

Ранее министерство науки и высшего образования РФ подготовило проект о внедрении новой системы образования. Переход позволит создать больше возможностей для студентов и абитуриентов, уверены в министерстве. Изменения закона состоят из ухода от бакалавриата и получения более конкретной специализации для студентов.

