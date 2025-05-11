"Мой район. Новости": Ленинградский вокзал ждет масштабное обновление

В Красносельском районе началась реконструкция Ленинградского вокзала. Здание сохранят в историческом виде, но полностью обновят инфраструктуру. Появятся коворкинги, увеличенные бизнес-залы, зоны отдыха, а также 1 600 камер хранения.

После ремонта вокзал станет современным, удобным для всех категорий пассажиров – от командировочных до семей с детьми. Завершить работы планируют в 2025 или начале 2026 года.

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