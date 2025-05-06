В России вырос спрос на турпоездки в места с загадками и аномалиями

Фото: depositphotos/markovskiy

Россияне стали чаще заинтересовываться путешествиями по местам, связанными с тайнами, загадками и аномалиями. Об этом сообщается в телеграм-канале Российского союза туриндустрии (РСТ).

Среди таких мест организация выделила остров Ольхон на Байкале, плато Путорана в Красноярском крае, горы Карелии и дворцы Санкт-Петербурга. При этом, по данным компании Youtravel.me, которые приводит ТАСС, лидером остается перевал Дятлова в Свердловской области.

В то же время с начала года число проданных туров на экспедиции по плато Путорана в Красноярском крае превысило показатели прошлого года в 2,5 раза. Кроме того, спросом пользуются карельская гора Воттоваара с аномальными явлениями и центр шаманизма – Ольхон.

Как указали в РСТ, больше всего мистическими турами интересуются три группы людей.

"Молодежь 18–30 лет, ищущая острых ощущений и уникального контента для социальных сетей, люди 30–50 лет, интересующиеся эзотерикой и альтернативной историей, корпоративные клиенты, использующие такие туры для нестандартного тимбилдинга", – говорится в сообщении.

При этом для отдыха в майские праздники россияне чаще выбирают Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). За последние пять лет число поездок в эту страну выросло в три раза. Это связано с тем, что ОАЭ являются также популярным направлением для деловых и транзитных поездок, долгосрочного проживания.

