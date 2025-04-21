Вице-президент РСТ Горин: ОАЭ выбирают для отдыха в майские праздники из-за теплого моря

21 апреля, 17:50Туризм
Фото: depositphotos/shanin
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) часто выбирают для отдыха в майские праздники в том числе из-за очень теплого моря. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
По его словам, за последние пять лет число поездок в эту страну выросло в три раза. Это связано с тем, что ОАЭ являются также популярным направлением для деловых и транзитных поездок, долгосрочного проживания.
Горин рассказал, что в целом среди зарубежных путешествий в майские праздники первое место занимает Турция. На втором оказался Египет, на третьем – ОАЭ, на четвертом – Таиланд, на пятом – Вьетнам.
Он уточнил, что больше всего бронирований традиционно приходится на Дубай, поскольку там самая большая инфраструктура, есть возможность выбрать отели различной категории.
"В 2025 году на майские в зависимости от локации в ОАЭ количество бронирований больше на 15% и более. В целом на эти майские праздники свыше трех миллионов человек будут путешествовать по России в организованных поездках и около 900 тысяч поедут за границу", – добавил эксперт.
Кроме того, уточнил он, за границу в этом году на майские праздники поедут на 30% больше туристов, чем в прошлом году. По мнению Горина, это связано с увеличением предложений и укреплением рубля.
Ранее стало известно, что цена проживания в отелях, расположенных в пяти безвизовых для россиян странах, превысила инфляционные значения, которые по итогам марта составили 10,34%.
Согласно исследованию одного из сервисов онлайн-бронирования отелей и апартаментов, в Египте средняя стоимость ночи в гостинице достигает 10,6 тысячи рублей, в Белоруссии – 6,9 тысячи рублей. Таким образом, в этих странах цена проживания в отеле выросла на 19 и 15% соответственно.
АТОР сообщила о почти 100% загруженности российских гостиниц в майские праздники