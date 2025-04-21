Вице-президент РСТ Горин: ОАЭ выбирают для отдыха в майские праздники из-за теплого моря

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Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) часто выбирают для отдыха в майские праздники в том числе из-за очень теплого моря. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

По его словам, за последние пять лет число поездок в эту страну выросло в три раза. Это связано с тем, что ОАЭ являются также популярным направлением для деловых и транзитных поездок, долгосрочного проживания.

Горин рассказал, что в целом среди зарубежных путешествий в майские праздники первое место занимает Турция. На втором оказался Египет, на третьем – ОАЭ, на четвертом – Таиланд, на пятом – Вьетнам.





Дмитрий Горин вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) ОАЭ – направление, которое каждый год показывает динамику. Самый большой рост был отмечен в 2022–2023 годах. Он продолжился и в 2024 году. Причины – соответственно, в увеличении количества рейсов, отсутствии визы, возможности забронировать различные по цене туры.

Он уточнил, что больше всего бронирований традиционно приходится на Дубай, поскольку там самая большая инфраструктура, есть возможность выбрать отели различной категории.

"В 2025 году на майские в зависимости от локации в ОАЭ количество бронирований больше на 15% и более. В целом на эти майские праздники свыше трех миллионов человек будут путешествовать по России в организованных поездках и около 900 тысяч поедут за границу", – добавил эксперт.

Кроме того, уточнил он, за границу в этом году на майские праздники поедут на 30% больше туристов, чем в прошлом году. По мнению Горина, это связано с увеличением предложений и укреплением рубля.

Ранее стало известно, что цена проживания в отелях, расположенных в пяти безвизовых для россиян странах, превысила инфляционные значения, которые по итогам марта составили 10,34%.

Согласно исследованию одного из сервисов онлайн-бронирования отелей и апартаментов, в Египте средняя стоимость ночи в гостинице достигает 10,6 тысячи рублей, в Белоруссии – 6,9 тысячи рублей. Таким образом, в этих странах цена проживания в отеле выросла на 19 и 15% соответственно.