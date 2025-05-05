"Ночные волки" начали юбилейный мотопробег "Дороги Победы – Пламя памяти"

Байкеры мотоклуба "Ночные волки" начали свой юбилейный мотопробег "Дороги Победы – Пламя памяти". Он проходит в 10-й раз.

Стартовали мотоциклисты в Москве. Затем маршрут пройдет через города России, в том числе через новые регионы, а также некоторые страны Европы. В планах 9 мая посетить столицу Германии и Трептов-парк. Там находится мемориал в память о воинах Красной армии, павших в боях за Берлин.

В пробеге участвуют мотоциклисты не только из России и Белоруссии, но также из Австрии и Австралии, Швейцарии и Германии, Чехии, Сербии, Словакии и Словении, Польши, Хорватии, Черногории и Болгарии.

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