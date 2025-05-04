Автопробег по маршруту городов-героев стартовал в Севастополе

Фото: телеграм-канал "РаZVожаев"

Автопробег проекта "Города-герои – города героев", который приурочен к юбилейным датам присвоения званий "Город-герой", "Крепость-герой" и 80-летию Великой Победы, стартовал с площади Нахимова в центре Севастополя. Об этом сообщает ТАСС.

В рамках акции участникам предстоит собрать капсулы с землей из всех городов-героев и привезти их в "Храм-памятник в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших", который находится в Минске.

Находясь в Севастополе участники акции возложили цветы к Мемориальной стене в честь героической обороны Севастополя 1941–1942 гг.. Также они отвезли букеты к стелам городов-героев, расположенным на аллее Славы городов-героев.

"Южное направление возглавил Антон Шкаплеров, космонавт, Герой России. Он всегда поддерживает и прославляет родной Севастополь, родную Балаклаву", – рассказал губернатор города Михаил Развожаев.

Планируется, что участники пробега на автомобилях "Москвич" проедут по трем маршрутам. В частности, в южное направление войдут Севастополь, Керчь, Новороссийск, Волгоград и Тула, а в северное – Мурманск и Санкт-Петербург. Также машины поедут по западному направлению, которое будет пролегать через Брест, Минск и Смоленск.

Финальные мероприятия акции должны состояться в Москве 8 мая, когда будет отмечаться 60-летие присвоения звания "Город-герой" столице, Санкт-Петербургу, Севастополю и Волгограду.

Вместе с тем в Москве ко Дню Победы пройдут различные патриотические акции. Их проведут добровольцы из международного волонтерского корпуса 80-летия победы в Великой Отечественной войне. В частности, в городе будут проводиться акции "Георгиевская лента", "Спасибо герою" и другие.