Переход через пути Курского направления МЖД готов на 89%

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Готовность подземного пешеходного перехода через пути второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) на перегоне между станциями Щербинка и Остафьево составляет 89%. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, переход появится на Новостроевской улице в районе Щербинка. В настоящее время там завершаются отделочные работы.

"Новое сооружение обеспечит безопасную пешеходную связь между населенными пунктами района, разделенными железной дорогой, существующими и планируемыми остановками городского транспорта", – подчеркнул заммэра.

Входы и выходы перехода будут сделаны в районе дома 8 на Новостроевской улице и дома 8 на Железнодорожной улице. Как подчеркнул глава столичного департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков, новое сооружение будет предназначено для маломобильных граждан. В нем установят два лифта. Также в пешеходном переходе оборудовали тоннельную часть, протяженность которой составила 86 метров.

"С момента начала работ инспекторы комитета провели на строительной площадке девять выездных проверок. Шесть из них были организованы совместно со специалистами подведомственного Центра экспертиз (ГБУ "ЦЭИИС")", – добавил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Ранее Сергей Собянин сообщил об открытии 140-метрового пешеходного моста между станциями "Текстильщики" Большой кольцевой и Таганско-Краснопресненской линий столичного метро. Он расположен над Люблинской улицей и железнодорожными путями МЦД-2. Ширина сооружения составила 8 метров, благодаря чему в часы пик там смогут проходить более 16 тысяч пассажиров.

