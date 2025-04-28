Сергей Собянин сообщил о планах благоустройства вылетных магистралей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Проектное решение

В текущем году в Москве начнут комплексное благоустройство на 19 основных вылетных магистралях. Об этом сообщил Сергей Собянин в личном блоге.

"С последней реконструкции прошло 8–10 лет. Пришло время вернуться к ним и не просто подновить то, что обветшало, а сделать главные городские магистрали современнее, функциональнее, комфортнее и, конечно, добавить зелени", – отметил глава города.

Комплексное благоустройство коснется Щелковского шоссе, а также Краснопрудной и Большой Черкизовской улиц. Работы пройдут в Красносельском районе, а также в Преображенском, Измайлове, Северном Измайлове и Гольянове. Совокупная площадь этих районов столицы превышает 100 гектаров, обратил внимание мэр.

Благоустройство позволит сделать более удобным доступ к вокзалу Восточному, Центральному автовокзалу, станциям метрополитена и МЦК. Кроме того, территории, расположенные рядом с шоссе, внешне станут более привлекательными.

Вместе с тем в ходе работ будет продолжена реализация программы "Чистое небо". Специалисты уберут под землю воздушные кабельные линии. Также будут отремонтированы сети водостока, установлены дополнительные ливневые стоки и обновлена облицовка вентиляционных шахт.

В случае необходимости будут обновлены тротуарные покрытия из бетонной и гранитной плитки. Помимо этого, несколько участков пешеходных зон сделают шире, на проезжей части появятся новые асфальт и разметка, а перед переходами обустроят пандусы. Вместе с тем на магистрали будут обновлены дорожные знаки.

На улицах Краснопрудной и Большой Черкизовской, где проходит маршрут трамвайных линий, планируется провести ремонт приподнятых платформ. Там также установят современные остановочные павильоны и обустроят остановочные флаги.

Вдоль дорог появятся новые барьерные ограждения и система освещения, а на нерегулируемых пешеходных переходах будут установлены опоры контрастного освещения, благодаря которым автомобилисты смогут лучше видеть пешеходов.

Кроме того, специалисты установят 600 скамеек и урн, навигационные стелы, которые помогут сориентироваться и выбрать оптимальный маршрут. Также на территории высадят 600 взрослых деревьев и обустроят более 110 тысяч квадратных метров газонов.

"Второй крупный проект – комплексное благоустройство Волгоградского проспекта и улицы Марксистской. Семь районов: Таганский, Выхино-Жулебино, Кузьминки, Нижегородский, Печатники, Текстильщики и Южнопортовый. Общая площадь благоустройства также превысит 100 гектаров", – добавил Собянин.

Он отметил, что линии электропередачи и сети связи будут убраны в новую систему подземных кабелей общей длиной более 19 километров. Также появятся перфорированные экраны, которые улучшат вид наземных элементов инженерных сетей и вентиляционных шахт. Вместе с тем декоративное ограждение с уникальным рисунком установят вдоль промышленных объектов и гаражных комплексов.

В рамках благоустройства планируется провести работы по ремонту и расширению тротуаров. В местах пересечения проезжей части и пешеходных маршрутов будет понижен уровень бортового камня с целью обеспечения удобства передвижения маломобильных горожан, а также родителей с колясками. Вместе с тем предполагается установка новых скамеек вдоль магистралей и в озелененных зонах.

Также специалисты обновят бортовые камни, покрытие проезжей части, ограждения "трансбарьер", нанесут новую разметку и смонтируют дорожные знаки. Появится новая система освещения и опоры контрастного освещения на участках с нерегулируемыми пешеходными переходами. Кроме того, в местах остановок общественного транспорта будут установлены современные павильоны.

Новое ограждение появится на площадке для выгула собак возле дома 187/16 на Волгоградском проспекте. Как отметил глава города, в этом месте обустроят балансир, горку, трамплин, вышку, кольца для прыжков, тоннель и слалом, которые хозяева домашних питомцев могут задействовать при играх и дрессировке собак.

"Особое внимание уделим озеленению магистрали. Вдоль нее высадим крупномерные лиственные деревья. Здесь предусмотрены не только рядовые высадки, а также декоративные хвойные композиции на видовых участках магистрали", – подчеркнул Собянин.

Он уточнил, что озеленение также пройдет на зоне выезда с Волгоградского проспекта на МКАД. В целом на магистрали появится около 800 зеленых насаждений и газон на площади, превышающей 409 тысяч квадратных метров.

Комплексное благоустройство коснется проспекта 60-летия Октября и Профсоюзной улицы. Специалисты приведут в порядок почти 158 гектаров от площади Гагарина до МКАД. Работы распространятся на районы Академический, Коньково, Обручевский, Теплый Стан, Черемушки и Ясенево.

Как отметил градоначальник, на этих улицах расположена плотная застройка жилых зданий, рядом с которыми находятся станции метро, МЦД, несколько научных учреждений, торговых центров, музеев и храмов. Цель благоустройства этой зоны – обеспечивать связность территории и сохранить транспортную функцию.

Специалисты не только уберут кабельные линии под землю, но и разделят пространство на транзитные и рекреационные зоны. Также они установят новую облицовку на вентиляционные шахты, а на Профсоюзной улице появится более 3 тысяч квадратных метров подпорных стенок.

Вместе с тем переходы обеспечат пандусами, а пешеходные зоны расширят. Тротуар и проезжую часть, на которой появится новое покрытие, разделят бордюрным камнем. Металлические трансбарьеры поменяют на разделительные эллипсоидные ограждения из бетона.

"Установим более 280 новых фонарей, а в существующих заменим старые газоразрядные светильники экономичными светодиодными. Благодаря контрастному освещению водителям будет гораздо лучше видно пешеходов на зебре, – отметил Собянин.

Кроме того, на остановках общественного транспорта появятся новые остановочные павильоны. Также специалисты установят новые навигационные стелы, урны и лавочки. Взрослые деревья, которые будут высажены в рамках озеленения территории, защитят горожан от пыли и шума магистрали. На территории обустроят зеленые островки, которые создадут с вечнозелеными елями, туями, можжевельником и другими деревьями, и разобьют газон площадью более 688 тысяч квадратных метров.

"Благоустройство вылетных магистралей – один из крупнейших проектов этого года. Он положит начало большой работе, которую мы планируем завершить к 2030 году", – подытожил мэр.

Между тем специалисты комплекса городского хозяйства начали обновлять дорожную разметку в столице после зимы. Работы проводятся при помощи долговечных пластичных материалов, холодного двухкомпонентного пластика и термопластика.

Дорожную разметку обновят на главных магистралях и улицах, возле дошкольных и учебных заведений, лечебно-профилактических учреждений, крупных ТПУ, станций метро, парков, театров и кинотеатров.