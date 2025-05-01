Москвичам напомнили о бесплатной парковке в период майских праздников

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В честь праздников парковки в городе станут бесплатными с 1 по 3 и с 8 по 10 мая. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса, передает сайт мэра и правительства Москвы.

В связи с этим водители смогут оставить свои автомобили на всех столичных улицах, в том числе на парковках с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час и в зонах с динамическим тарифом. Однако парковки со шлагбаумом будут платными.

Ранее в столичном Дептрансе предупредили, что наибольший поток машин из столицы за город ожидается 1 мая. Это связано с тем, что многие будут выезжать за пределы Москвы в преддверии праздников. Общее число автомобилей в этот день в столице составит 2,47 миллиона.

Между тем аналитики "Яндекс Go" спрогнозировали, что в первую неделю майских праздников спрос на поездки на такси снизится в среднем на 10–15% по сравнению с последней неделей апреля. При этом в первых числах мая количество такси на дорогах также уменьшится, поскольку некоторые водители захотят отдохнуть в праздничные дни.

