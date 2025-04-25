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25 апреля, 17:15

Транспорт

Выставка к премьере военной драмы "В списках не значился" открылась в столичном метро

Выставка к премьере военной драмы "В списках не значился" открылась в столичном метро

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В российский прокат 1 мая выйдет военная драма "В списках не значился". Премьера приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В переходе станции "Савеловская" столичного метро открылась фотовыставка, посвященная выходу картины. На снимках – закулисные моменты со съемочной площадки. Некоторые смены длились по 24 часа, а фотографы старались оставаться незаметными, чтобы не мешать работе актеров.

Выставка будет работать до 5 мая. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: 80 лет Победы
транспортметрокультуракиногородвидеоРоман Карлов

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