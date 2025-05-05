Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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05 мая, 07:15

Общество

Дачникам напомнили об ответственности за некоторые виды работ на участках

Дачникам напомнили об ответственности за некоторые виды работ на участках

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Дачникам напомнили об ответственности за некоторые виды работ на участках. Наказание можно получить за разведение запрещенных растений и грибов. Речь идет о видах, которые содержат психотропные соединения. В этом случае владельцу участка может грозить штраф до 300 тысяч рублей, а также обязательные работы.

Кроме того, штраф от 100 до 500 тысяч рублей предполагается за мойку автомобиля на придомовой территории, а также на земельных участках. В таких случаях загрязняется окружающая природная среда и нарушаются требования экологического законодательства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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