Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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02 мая, 11:30

Транспорт

В Москве благоустроят 19 вылетных магистралей

В Москве благоустроят 19 вылетных магистралей

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В Москве благоустроят 19 вылетных магистралей. Специалисты приведут в порядок инженерные системы, уберут кабели и провода, обновят тротуары, отремонтируют трамвайные платформы и многое другое. Улучшения затронут несколько округов столицы.

Как изменятся магистрали, которые планируют благоустроить? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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