В Москве благоустроят 19 вылетных магистралей. Специалисты приведут в порядок инженерные системы, уберут кабели и провода, обновят тротуары, отремонтируют трамвайные платформы и многое другое. Улучшения затронут несколько округов столицы.

Как изменятся магистрали, которые планируют благоустроить? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.