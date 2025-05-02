02 мая, 11:30Транспорт
В Москве благоустроят 19 вылетных магистралей
В Москве благоустроят 19 вылетных магистралей. Специалисты приведут в порядок инженерные системы, уберут кабели и провода, обновят тротуары, отремонтируют трамвайные платформы и многое другое. Улучшения затронут несколько округов столицы.
Как изменятся магистрали, которые планируют благоустроить? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.
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