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25 апреля, 15:07

Политика

Соглашение о двойном гражданстве между Россией и Абхазией вступило в силу

Фото: 123RF/luzitanija

Соглашение между Россией и Абхазией о двойном гражданстве вступило в силу, сообщается в телеграм-канале министерства иностранных дел республики.

"Состоялись обмен ратификационными грамотами и подписание протокола об обмене грамотами о ратификации соглашения", – уточняется в сообщении.

Документ вступает в силу с 25 апреля. На нем свои подписи оставили министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц и чрезвычайный и полномочный посол РФ в республике Михаил Шургалин.

Само соглашение между странами было подписано еще в 2022 году. Тогда же его ратифицировала Абхазия. Россия сделала это в 2023 году.

Ранее в РФ начались продажи авиабилетов на прямые рейсы в абхазский Сухум. Первый рейс авиакомпании ЮВТ "Аэро" из столичного аэропорта Внуково запланирован на 3 мая. Также в Абхазию будут летать борты авиакомпании "Икар" из Нижнего Новгорода.

Цена на авиабилеты из Москвы в Сухум от ЮВТ "Аэро" составляет от 13 до 30 тысяч рублей в одну сторону.

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