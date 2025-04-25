25 апреля, 15:07Политика
Соглашение о двойном гражданстве между Россией и Абхазией вступило в силу
Фото: 123RF/luzitanija
Соглашение между Россией и Абхазией о двойном гражданстве вступило в силу, сообщается в телеграм-канале министерства иностранных дел республики.
"Состоялись обмен ратификационными грамотами и подписание протокола об обмене грамотами о ратификации соглашения", – уточняется в сообщении.
Документ вступает в силу с 25 апреля. На нем свои подписи оставили министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц и чрезвычайный и полномочный посол РФ в республике Михаил Шургалин.
Само соглашение между странами было подписано еще в 2022 году. Тогда же его ратифицировала Абхазия. Россия сделала это в 2023 году.
Ранее в РФ начались продажи авиабилетов на прямые рейсы в абхазский Сухум. Первый рейс авиакомпании ЮВТ "Аэро" из столичного аэропорта Внуково запланирован на 3 мая. Также в Абхазию будут летать борты авиакомпании "Икар" из Нижнего Новгорода.
Цена на авиабилеты из Москвы в Сухум от ЮВТ "Аэро" составляет от 13 до 30 тысяч рублей в одну сторону.