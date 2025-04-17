Путин упростил выдачу водительских прав гражданам Южной Осетии

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Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче водительских прав гражданам Южной Осетии. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Как уточняется, упрощенный порядок действует при наличии вида на жительство или паспорта России. Кроме того, согласно указу, водительские права будут выдаваться упрощенно на основании действительных водительских удостоверений, полученных от компетентных органов Южной Осетии.

Под таким порядком подразумевается выдача прав без сдачи экзаменов и прохождения обязательного медицинского освидетельствования.

Ранее Путин также подписал указ об упрощении выдачи водительских прав гражданам Абхазии. Кроме того, теперь выдача российских водительских прав может происходить на территории Абхазии уполномоченными должностными лицами, которые определит МВД РФ.

Между тем в России заменить водительские права в этом году необходимо будет тем, у кого истек срок их действия в 2022 году. Все удостоверения, чьи сроки действия истекают или истекли с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, автоматически продлеваются на 3 года.

Таким образом, в 2026 году заменить придется те документы, которые истекали в 2023 году, в 2027-м те, которые закончились в 2024 году и так далее.

