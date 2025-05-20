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20 мая, 05:15

Транспорт

"Мой район. Новости": трамвайный маршрут № 39 продлят до Новогиреева

"Мой район. Новости": трамвайный маршрут № 39 продлят до Новогиреева

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Один из самых живописных маршрутов Москвы – трамвай № 39 – продлят до станции МЦД Новогиреево. Путь пролегает от Чистых прудов до метро "Университет", проходя мимо "Зарядья" и высотки на Котельнической набережной.

Продление стало возможным благодаря строительству линии на проспекте Академика Сахарова. Часть пути трамваи будут проходить на аккумуляторах, без контактной сети.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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