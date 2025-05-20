"Мой район. Новости": трамвайный маршрут № 39 продлят до Новогиреева

Один из самых живописных маршрутов Москвы – трамвай № 39 – продлят до станции МЦД Новогиреево. Путь пролегает от Чистых прудов до метро "Университет", проходя мимо "Зарядья" и высотки на Котельнической набережной.

Продление стало возможным благодаря строительству линии на проспекте Академика Сахарова. Часть пути трамваи будут проходить на аккумуляторах, без контактной сети.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".