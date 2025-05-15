Сергей Собянин рассказал о развитии метро Москвы к 90-летию подземки

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Московскому метрополитену исполнилось 90 лет. В связи с юбилеем столичной подземки Сергей Собянин в колонке для газеты Metro рассказал о ее развитии.

"В 2010 году преобразование в городе мы начали именно с транспорта. Во-первых, это позволило улучшить качество жизни миллионов людей, и, во-вторых, в этой сфере накопилось много проблем. Было решено развивать все виды городского транспорта одновременно, в комплексе, но основной акцент сделать именно на метро", – написал мэр столицы.

Основная цель заключалась в обеспечении надежным рельсовым транспортом большинства районов города. В 2012 году Москва выросла более чем вдвое за счет присоединения новых территорий, поэтому метрополитеном необходимо было обеспечить и жителей ТиНАО.

В короткие сроки удалось воплотить в жизнь несколько проектов, указал Собянин. Среди них градоначальник обратил внимание на реконструкцию старого железнодорожного кольца, на котором в 2016 году запустили современные удобные поезда. Теперь МЦК работает в режиме и по стандарту метро и пользуется большой популярностью.

Вместе с Российскими железными дорогами (РЖД) и Подмосковьем столица также запустила Московские центральные диаметры (МЦД). Спустя пять лет они стали полноценной частью городской транспортной системы. По рабочим дням диаметрами пользуются до 1,5 миллиона пассажиров.

Также в рекордные сроки была возведена Большая кольцевая линия. Полноценный запуск движения по ней произошел в марте 2023 года и стал значимым событием в истории отечественного и мирового метростроения. На сегодняшний день многие пассажиры экономят в дороге около 45 минут ежедневно.

Всего с 2010 года число станций столичной подземки увеличилось более чем в 1,6 раза, с 182 до 302, учитывая МЦК.

Вместе с тем за это время Москва закупила около 5 тысяч новых вагонов и обновила подвижной состав метро. В 2026–2027 годах планируется закупить почти 700 единиц и полностью обновить поезда на Замоскворецкой линии.

Помимо строительства станций и обновления составов, Собянин указал на решение проблемы очередей за билетами. По его словам, для этого была разработана карта "Тройка", которая работает в более чем 20 регионах России. В результате московская билетная система стала самой развитой в мире, а метро лидирует по количеству способов оплаты проезда.

Как рассказал мэр столицы, стратегия развития Московского транспорта до 2030 года предполагает большую роль метро. В городе планируется построить еще более 30 станций.

В этом году завершатся работы по возведению станций "Вавиловская", "Академическая", "Крымская" и "ЗИЛ" Троицкой линии, а в следующем году откроются первые станции Рублево-Архангельской ветки.

Также до 2030 года столица намерена ввести в эксплуатацию участок Троицкой линии от станции "Новомосковская" до станции "Троицк" и Бирюлевской ветки от "ЗИЛа" до "Бирюлева".

Более того, впервые за последние 70 лет на Кольцевой линии появится новая станция, которая получит название "Достоевская". На Арбатско-Покровской линии заработает станция "Гольяново", а на Люблинско-Дмитровской – "Южный порт".

"Не могу не отметить, что сейчас мы уверенно движемся вперед благодаря трудовому подвигу первых советских метростроевцев. Они заложили прочную основу, на которую мы опираемся и по сей день. Мы очень ценим их наследие: с 2010 года отреставрировали более 20 исторических станций метро", – продолжил Собянин.

Он отметил, что столичная подземка – это огромный коллектив преданных своему делу профессионалов. В настоящее время по ночам в метро трудится около 7,5 тысячи сотрудников, чтобы пассажиры могли с комфортом ездить утром. Мэр напомнил, что с 2020 года женщины снова могут работать машинистами электропоездов. На сегодняшний день их число достигло 130.

Также Собянин поздравил работников Московского метрополитена с 90-летием подземки, назвав метро быстрым, надежным, комфортным и растущим в едином ритме с городом транспортом. Он стал бесценным памятником архитектуры и гордостью многих поколений горожан, указал градоначальник. Мэр Москвы поблагодарил сотрудников метро за высочайший профессионализм, добросовестный труд, преданность делу и внимательное отношение к пассажирам.

