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17 мая, 23:35

Транспорт

"Мой район. Новости": электробусы впервые вышли на маршрут в Богородском

"Мой район. Новости": электробусы впервые вышли на маршрут в Богородском

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Электробусы впервые вышли на маршрут в Богородском.

Они более маневренные и экологичные, а внутри можно зарядить мобильный телефон. Здесь же есть места для маломобильных людей. В салоне легко размещается коляска и даже велосипед.

Теперь все это доступно пассажирам маршрута С675. Еще инновационный транспорт заменил автобусы на маршрутах 78 и 272. Всего же в столице курсируют уже более 2 000 электробусов. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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