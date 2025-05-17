"Мой район. Новости": электробусы впервые вышли на маршрут в Богородском

Электробусы впервые вышли на маршрут в Богородском.

Они более маневренные и экологичные, а внутри можно зарядить мобильный телефон. Здесь же есть места для маломобильных людей. В салоне легко размещается коляска и даже велосипед.

Теперь все это доступно пассажирам маршрута С675. Еще инновационный транспорт заменил автобусы на маршрутах 78 и 272. Всего же в столице курсируют уже более 2 000 электробусов. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

