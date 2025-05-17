В московском метро в честь его 90-летия стартовал парад поездов

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Торжественный парад поездов в честь 90-летия московского метро начал движение по Кольцевой линии. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По Кольцевой линии запустили 8 праздничных составов разных поколений – от ретропоезда "Сокольники" до новейшего "Москва-2024". Они будут курсировать с 09:00 до 21:00 17 и 18 мая каждые 30 минут.

По данным агентства, во главе парада следует ретропоезд "Сокольники", за которым идут составы разных эпох: советский "Номерной", более современные "Русич" и "Ока", а также новейшие модели "Москва" разных модификаций.

Ранее сообщалось, что у станции "Сокольники" в честь юбилея метро 15 мая состоялось праздничное шествие "Есть метро!". Сотрудники подземки воссоздали атмосферу 1935 года – в те времена прошел исторический марш в честь запуска первых станций.

Шествие длилось около трех минут. Сначала по площади прошли всадники, за ними – участники с транспарантами и зрители.