Парад поездов пройдет на Кольцевой линии в честь 90-летия Московского метро

15 мая Московский метрополитен отметит 90-летний юбилей. В честь этого жителей и гостей столицы ждет большая праздничная программа с выставками и историческими реконструкциями. Подробнее – в материале Москвы 24.

Как все начиналось

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Перенестись в прошлое и узнать, как открывался столичный метрополитен, можно будет 15 мая. С 09:00 до 19:00 станция "Сокольники" (Сокольническая линия) и сквер Московского метро станут площадками исторической реконструкции, где пройдут иммерсивные представления, концерты и многое другое.

Около 12:00 от станции тронется ретропоезд, который преследует до "Парка культуры". А с 18:00 до 18:30 в сквере пройдет шествие "Есть метро!", подобное которому состоялось 90 лет назад.

Нескучные выставки

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Узнать, как выглядели вагоны метро в разное время, можно будет на станции "Партизанская" с 15 по 18 мая. Здесь представят экспонаты 1940-х, 1950-х, служебный электровоз ВЭКА и метровагон "Е" 1968 года. А 17 и 18 мая у гостей будет возможность посетить каждый из них с 08:00 до 20:00.

Кроме того, в выходные на "Полежаевской" удастся заглянуть за кулисы метрополитена, посетив выставку спецтехники, которую многие пассажиры никогда не видели. Среди экспонатов – диагностический поезд "Синергия-2", мотовоз-лаборатория "СМДК-Мтр", новейший мотовоз СТС-270, уникальный кран КМП-65М и зумпфовый агрегат.

Парад поездов

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Кольцевая линия (путь по часовой стрелке) тоже приготовила сюрприз: 17 мая, около 09:00 на станции "Комсомольская" пройдет открытие парада ретропоездов, после чего все выходные они будут курсировать по Кольцевой каждые 30 минут (восемь ретросоставов разных поколений – каждый из них будет доступен для поездок).