Поезд в честь Владимира Жириновского будет запущен в метро Москвы в 2026 году

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Поезд, посвященный 80-летию со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Жириновского, запустят в столичном метрополитене в следующем году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на лидера партии Леонида Слуцкого.

Он уточнил, что состав будет курсировать по Сокольнической линии. Ожидается, что поезд выйдет во втором полугодии 2026 года.

Ранее сообщалось, что Московский метрополитен подготовил праздничную программу в честь своего 90-летия. Мероприятия пройдут с 15 по 18 мая.

Горожане и туристы смогут увидеть историческую реконструкцию открытия первой линии метро, парад поездов на Кольцевой ветке и выставку вагонов на "Партизанской". Спецпоезда для технического обслуживания метрополитена представят на "Полежаевской".

Кроме того, в честь юбилея метро украсили городской транспорт. В общей сложности праздничное оформление получили 90 единиц подвижного состава. В частности, специалисты запустили 2 тематических поезда на БКЛ и Кольцевой линии метро, а также украсили 83 автобуса и 5 трамваев.