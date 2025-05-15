Инсталляции к 90-летию Московского метрополитена появились у 3 станций

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

К 90-летию Московского метрополитена возле трех станций появились тематические инсталляции, передает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

"По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы не только постоянно улучшаем обслуживание в столичном метро, но и создаем приятную атмосферу для пассажиров в преддверии юбилея", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Главными символами инсталляций стали буква "М" и праздничные шары в виде надписи: "90 лет". Увидеть их можно у второго выхода со станции "Чистые пруды", у первого выхода с "Проспекта Мира" и у первого выхода с "Парка культуры". Украшения пробудут около станций до 11 июля.

В честь юбилея метро Москвы также была украшена станция "Трубная". Под ее сводом появились свыше 300 элементов декора, праздничные шары и многое другое.

Кроме того, в честь 90-летия метрополитена был запущен новый тематический состав. Он включает в себя восемь вагонов, каждый из которых оформлен в стиле поездов типа "А", "Г", "Е", "Номерной", "Русич", "Ока", "Москва" и "Москва-2024".

