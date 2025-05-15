Барельеф со Сталиным возвращен на станцию метро "Таганская"

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Исторический барельеф с изображением Иосифа Сталина, посвященный Победе в Великой Отечественной войне, вернули в переход между станциями столичного метро "Таганская" Кольцевой и Таганско-Краснопресненской линий.

В Дептрансе Москвы отмечали, что барельеф до 1966 года располагался в торце станции "Таганская" Кольцевой линии. Во время строительства пересадки на Таганско-Краснопресненскую линию он был утрачен. Специалисты воссоздали композицию по архивным фотографиям и документам.

Сергей Собянин ранее отмечал, что в оформлении метрополитена нашли отражение различные архитектурные стили, а в строительстве станций участвовали выдающиеся отечественные архитекторы. Почти 50 станций признаны объектами культурного наследия России.

Например, "Семеновская" украшена барельефами с изображением танков, самолетов, кораблей и другой военной техники. Оформление "Электрозаводской" посвящено работе Московского электролампового завода в годы войны.