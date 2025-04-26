Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 апреля, 14:47

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал о строительстве Рублево-Архангельской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Начались работы по финальной проходке щита на первом пусковом участке Рублево-Архангельской линии метро, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Тоннелепроходческий комплекс "София" построит левый перегонный тоннель между станциями "Звенигородская" и "Шелепиха", преодолев порядка 350 метров до подземной демонтажной камеры", – поделился мэр Москвы.

Градоначальник отметил, что данная задача является непростой, так как специалистам предстоит работать в сложных геологических условиях – в обводненных грунтах.

При этом, по словам Собянина, уже закончена проходка правого тоннеля на участке "Звенигородская" – "Шелепиха". Левый же планируется завершить летом, добавил мэр.

"Полностью закончим строительство первого участка новой линии – от станции "Шелепиха" до "Бульвара Генерала Карбышева" – в следующем году", – заключил Собянин.

Ранее в Москве была согласована архитектурная концепция новой станции Рублево-Архангельской линии "Бульвар Генерала Карбышева". Ее посвятят различным направлениям боевой работы инженерных войск.

По словам Собянина, в оформлении станции будут преобладать светло-серые и белые тона, на колоннах платформы разместят художественные барельефы, а светодиодные конструкции подчеркнут детали интерьера.

"Это Москва. Инфраструктура": чудо света

Читайте также


мэр Москвытранспорт

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика