Сергей Собянин рассказал о строительстве Рублево-Архангельской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Начались работы по финальной проходке щита на первом пусковом участке Рублево-Архангельской линии метро, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



"Тоннелепроходческий комплекс "София" построит левый перегонный тоннель между станциями "Звенигородская" и "Шелепиха", преодолев порядка 350 метров до подземной демонтажной камеры", – поделился мэр Москвы.

Градоначальник отметил, что данная задача является непростой, так как специалистам предстоит работать в сложных геологических условиях – в обводненных грунтах.



При этом, по словам Собянина, уже закончена проходка правого тоннеля на участке "Звенигородская" – "Шелепиха". Левый же планируется завершить летом, добавил мэр.



"Полностью закончим строительство первого участка новой линии – от станции "Шелепиха" до "Бульвара Генерала Карбышева" – в следующем году", – заключил Собянин.

Ранее в Москве была согласована архитектурная концепция новой станции Рублево-Архангельской линии "Бульвар Генерала Карбышева". Ее посвятят различным направлениям боевой работы инженерных войск.

По словам Собянина, в оформлении станции будут преобладать светло-серые и белые тона, на колоннах платформы разместят художественные барельефы, а светодиодные конструкции подчеркнут детали интерьера.