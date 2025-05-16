Исторические схемы столичного метрополитена появились в "Яндекс Метро"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Исторические схемы Московского метрополитена образца 1935, 1965 и 1995 годов появились в приложении "Яндекс Метро" в честь юбилея столичной подземки. Об этом сообщает пресс-служба "Яндекс Карт".

На схемах сохранены названия станций тех лет. Все желающие могут построить между ними маршруты, узнать график работы, а также время в пути. Если станция была закрыта, то это будет тоже отражено.

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При клике на кнопку "Показать выходы" со станции "Охотный ряд" в 1935 году можно увидеть, что они вели тогда горожан к площади Свердлова (сегодня – Театральная). Станция "Ленинские горы" (сейчас – "Воробьевы горы") в 1995-м была закрыта на реконструкцию. Вместо нее москвичам предлагалось использовать троллейбус № 28.

Схема "Москва номерная" является актуальной на данный момент схемой столичного метро, на которой отмечен год открытия станций. Нужную можно найти в поиске, а при клике на год откроется ее карточка.

Актуальный год открытия указан не только для метрополитена, но и железнодорожных станций МЦК и МЦД, некоторые из которых открылись еще в XIX веке. Чтобы включить исторические схемы в "Яндекс Метро", необходимо перейти в список городов и выбрать Москву с указанием нужного года.

В 2025-м Московскому метрополитену исполнилось 90 лет. В связи с юбилеем около трех станций появились тематические инсталляции, главными символами которых стали буква "М" и праздничные шары в виде надписи: "90 лет".

Москвичи могут увидеть конструкции около второго выхода со станции "Чистые пруды", у первого выхода с "Проспекта Мира" и у первого выхода с "Парка культуры". Украшения пробудут там до 11 июля.