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Транспорт

"Мой район. Новости": еще 100 трамваев "Львенок-Москва" выйдут на маршрут в столице

"Мой район. Новости": еще 100 трамваев "Львенок-Москва" выйдут на маршрут в столице

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Московские пассажиры скоро пересядут на односекционные трамваи "Львенок-Москва". Такие вагоны уже курсируют на некоторых столичных маршрутах, но скоро их станет на 100 штук больше.

Новые вагоны поступят в депо имени Апакова. Они могут перевозить до 150 человек. Внутри предусмотрены зарядки для телефонов, медиаэкраны, места для колясок и велосипедов, а также системы климат-контроля.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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