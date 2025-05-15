00:45Транспорт
"Мой район. Новости": еще 100 трамваев "Львенок-Москва" выйдут на маршрут в столице
Московские пассажиры скоро пересядут на односекционные трамваи "Львенок-Москва". Такие вагоны уже курсируют на некоторых столичных маршрутах, но скоро их станет на 100 штук больше.
Новые вагоны поступят в депо имени Апакова. Они могут перевозить до 150 человек. Внутри предусмотрены зарядки для телефонов, медиаэкраны, места для колясок и велосипедов, а также системы климат-контроля.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".