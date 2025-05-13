Ночная экскурсия в столичном метро пройдет с 23 на 24 мая

Фото: mosmetro.ru

Ночная экскурсия в метро Москвы пройдет с 23 на 24 мая, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Участники посетят электродепо "Измайлово" и узнают, как по ночам работает метрополитен, проедут на историческом поезде и посетят знаковые станции Арбатско-Покровской и Филевской линий, увидят ночную столицу с метромоста, а также получат возможность попасть туда, куда обычно закрыт доступ.

Количество мест ограниченно, приобрести билеты можно на сайте проекта "Экскурсии в метро".

С 15 по 18 мая Московский метрополитен проведет праздничные мероприятия в честь 90-летия. Все желающие смогут увидеть историческую реконструкцию открытия первой линии метро, парад поездов на Кольцевой ветке и выставку вагонов на "Партизанской".

Кроме того, на станции "Полежаевская" представят специальные поезда для технического обслуживания метрополитена.