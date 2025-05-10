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10 мая, 19:20

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Парад ретроавтомобилей "Круг Победы" состоялся в Москве

Парад ретроавтомобилей "Круг Победы" состоялся в Москве

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10 мая в Москве прошел однодневный автопробег "Круг Победы". Событие было приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В мероприятии приняли участие около трехсот раритетных машин: "Победы", "Чайки", "Волги" и другие автомобили разных времен. Среди них – уникальные экземпляры, на которых передвигались первые лица государства.

Ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева проехала вместе с колонной ретроавтомобилей и пообщалась с участниками парада.

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