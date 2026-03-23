Эксперт Наумова: работающий фоном телевизор тормозит речевое развитие детей

Длительный просмотр мультфильмов и постоянное пребывание в помещении, где фоново включен телевизор, негативно влияют на речевое развитие ребенка. Об этом Москве 24 рассказала детский психолог, нейропсихолог Наталья Наумова.

Ранее психолог Екатерина Масленникова предупредила, что чрезмерное увлечение гаджетами тормозит развитие речи у детей. Причина в том, что экранное время снижает количество живого общения, сообщает "Газета.ру".

Наумова согласилась с этим мнением и напомнила, что игры в гаджетах, просмотр роликов и мультфильмов не требуют задействования речевого аппарата.





Наталья Наумова детский психолог, нейропсихолог Кроме того, во время просмотра телевизора ребенок, как правило, практически не двигается. То есть падает его нейродинамика, при этом эффективнее всего развитие речевых навыков происходит, когда малыш общается, думает и одновременно двигается всем телом. В этом случае усиливается прилив крови к головному мозгу и конкретно к тем его отделам, которые отвечают за речь.

Поэтому до четырех лет, когда у ребенка активно закладываются основы речевой функции, стоит вовсе обходиться без гаджетов и телевизора, а далее стараться максимально ограничивать их использование, отметила эксперт.

"Вместо этого следует чаще разговаривать с детьми и вовлекать их в подвижные игры. Например, для развития речи очень полезно просто перекидывать друг другу мячик, называя при этом какие-то слова: имена, цветы и так далее", – пояснила Наумова.

Нейропсихолог также предупредила об опасности постоянно работающего в фоновом режиме телевизора. Дело в том, что дети слышат большое количество звуков, которые сложно дифференцировать, а это отвлекает от анализа, воспроизведения живой речи, а также искажает ее.

В свою очередь, эксперт перечислила основные ошибки родителей.





Наталья Наумова детский психолог, нейропсихолог Например, это излишнее сюсюканье. Можно иногда коверкать слова для поддержания общего веселья или чтобы придать фразам особое ласковое звучание. Но это должно быть лишь исключением из правил. В целом же в общении с ребенком важно употреблять слова правильно.

Когда сами дети говорят неправильно, нельзя их критиковать или ругать за это. В противном случае они могут начать бояться что-либо говорить, отметила Наумова.

Гиперопека родителей тоже негативно сказывается на развитии речи, когда взрослые буквально предугадывают желания ребенка, так что ему просто незачем что-либо говорить, о чем-то просить. Поэтому важно проявлять терпение и стараться стимулировать малыша на выражение мыслей и желаний словами, заключила эксперт.

Ранее детский и подростковый психолог Надежда Резенова посоветовала не отдавать детей младше семи лет в школу. На фоне более старших одноклассников они могут быстрее уставать и хуже усваивать материал, а в итоге терять мотивацию.

