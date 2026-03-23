Актер сериала "Хирург" Тихон Котрелев найден после трехдневного исчезновения

Актер сериала "Хирург" Тихон Котрелев найден живым после того, как на протяжении трех дней не выходил на связь. Об этом сообщил Starhit брат артиста Федор.

О пропаже заявляла сестра 49-летнего Котрелева телеграм-каналу SHOT. По словам женщины, с ним не было связи три дня. Она считала, что он мог якобы закрыться в арендованной им квартире на Гоголевском бульваре в Москве.

"Да, более-менее все в порядке. Жив здоров", – заявил брат Котрелева, добавив, что иных подробностей не может рассказать, так как не знает деталей случившегося.

В СМИ добавили, что актер был найден живым в своей квартире, дверь которой была вскрыта спасателями. Котрелева осмотрели прибывшие на место врачи, от госпитализации он отказался.

Как рассказали люди из окружения актера, Котрелев страдает алкогольной зависимостью на протяжении нескольких лет. Также близкие уточнили, что артист страдает от панкреонекроза – смертельно опасного осложнения острого панкреатита.

Котрелев известен благодаря съемкам в сериалах "Тихий Дон", "Хирург", "Маргарита Назарова".

Ранее российский комик Алексей Щербаков рассказал про ДТП, в которое попал во время съемок автошоу в Японии. Комик вместе с друзьями катался на машинах, но внезапно он потерял контроль над транспортным средством и скатился с горы в пропасть.

Врачи выявили у него сильный ушиб легких, переломы нескольких позвонков и рваные раны на локтях. После того как юморист прилетел в Россию, он начал носить специальный корсет и фиксатор для шеи.

