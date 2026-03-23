23 марта, 16:26

Культура

Актер сериала "Хирург" Тихон Котрелев найден после трехдневного исчезновения

Фото: кадр из сериала "Петр Лещенко. Все, что было…"; режиссер – Владимир Котт; производство – "Централ Партнершип"

Актер сериала "Хирург" Тихон Котрелев найден живым после того, как на протяжении трех дней не выходил на связь. Об этом сообщил Starhit брат артиста Федор.

О пропаже заявляла сестра 49-летнего Котрелева телеграм-каналу SHOT. По словам женщины, с ним не было связи три дня. Она считала, что он мог якобы закрыться в арендованной им квартире на Гоголевском бульваре в Москве.

"Да, более-менее все в порядке. Жив здоров", – заявил брат Котрелева, добавив, что иных подробностей не может рассказать, так как не знает деталей случившегося.

В СМИ добавили, что актер был найден живым в своей квартире, дверь которой была вскрыта спасателями. Котрелева осмотрели прибывшие на место врачи, от госпитализации он отказался.

Как рассказали люди из окружения актера, Котрелев страдает алкогольной зависимостью на протяжении нескольких лет. Также близкие уточнили, что артист страдает от панкреонекроза – смертельно опасного осложнения острого панкреатита.

Котрелев известен благодаря съемкам в сериалах "Тихий Дон", "Хирург", "Маргарита Назарова".

Ранее российский комик Алексей Щербаков рассказал про ДТП, в которое попал во время съемок автошоу в Японии. Комик вместе с друзьями катался на машинах, но внезапно он потерял контроль над транспортным средством и скатился с горы в пропасть.

Врачи выявили у него сильный ушиб легких, переломы нескольких позвонков и рваные раны на локтях. После того как юморист прилетел в Россию, он начал носить специальный корсет и фиксатор для шеи.

Читайте также


культура

Главное

К чему может привести игнорирование депрессии?

Запущенная клиническая депрессия может привести к изменениям в мозге

Может постепенно ухудшиться память и способность концентрироваться

Читать
закрыть

Внедрят ли "белый список" в работу домашнего интернета?

IT-отделам московских провайдеров поручили запустить систему в кратчайшие сроки

Однако в Минцифры эту информацию опровергли

Читать
закрыть

Как накажут депутата Самокиша за посты о смерти Чака Норриса?

В Госдуме могут рассмотреть вопрос о лишении мандата депутата

Самокиш может не пройти в новый созыв Госдумы

Читать
закрыть

Почему в Сети высмеивают когнитивное состояние Трампа?

Пользователи указывают на оговорки, ограниченный словарный запас и нестандартные шутки

Эксперты уверены: это можно соотнести с возрастом Трампа

Читать
закрыть

Могут ли предпочтения в музыке говорить об уровне IQ?

Любители меланхоличной музыки обладают более высокими когнитивными способностями

Однако психологи уверены: предпочтения связаны с личностными особенностями

Читать
закрыть

Как в России помогают студенческим семьям?

Студенческим семьям выплатят не менее 200 тысяч рублей при рождении ребенка

Семьи с детьми получают единое пособие и ряд других социальных гарантий

Читать
закрыть

Как бороться с лудоманией в России?

Минфин может объявить о легализации онлайн-казино в апреле 2026 года

Введение онлайн-казино в правовое поле станет дополнительным доходом для бюджета РФ

Читать
закрыть

Чем уникален день весеннего равноденствия 20 марта?

Сегодня день и ночь будут длиться по 12 часов на всей территории земного шара

Ежегодно день весеннего равноденствия начинается в разное время

Читать
закрыть

