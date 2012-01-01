Испытания российской летающей машины начнутся в январе 2025 года

Московское конструкторское бюро "Филатов" показало проект летающего автомобиля ИФ-9. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



Концепт ИФ-9 представляет собой нечто среднее между летающей машиной и квадрокоптером. Это колесная платформа с кабиной салона на два места и откидным колпаком. По углам платформы расположены четыре пилона с двигателями и винтами. При движении по автомобильной дороге они располагаются в сложенном состоянии в корпусе машины, а при необходимости выдвигаются и могут превратить ИФ-9 в подобие квадрокоптера.

Испытания модели летающего автомобиля в масштабе 1:5 под обозначением ИФ-9 должны состояться уже в этом месяце.

Создать летающий автомобиль конструкторы пытаются едва ли не с самого начала автомобилестроения. Но если самые первые замыслы представляли собой довольно хлипкие и беспомощные "этажерки", то сегодняшние разработки поражают фурутистичностью форм и аэродинамикой обводов. Удивительные машины словно говорят нам всем своим видом, что хоть сейчас готовы резво рвануть по шоссе, а как только приемлемые дороги закончатся – то сразу же взмыть в небеса. Информации о летающих машинах столько, что нам кажется, будто уже через пару-тройку лет все мы будем обладателями такой чудо-техники.

Но на самом деле на ближайшие двадцать-тридцать лет прогноз у летающего персонального транспорта один: не взлетит. Давайте разбираться, почему.

Кажется, что идея поднять в небо автомобиль достаточно легко выполнима. Мы имеем готовое транспортное средство с мощной силовой установкой, высоким уровнем комфорта и безопасности, так почему бы не приделать к нему крылья и винты, чтобы двигаться еще и по воздуху? На самом деле, в этом предположении неверно абсолютно все.



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Начнем с того, что автомобильного двигателя не хватит для полета – нужен как минимум еще один, причем, мощнее в несколько раз. Его установка сделает машину намного тяжелее, а это вновь потребует увеличения мощности – и так по замкнутому кругу. Следующий пункт – системы безопасности для автомобиля практически неприменимы в авиации. Ни ремни, ни подушки не спасут людей в случае падения даже с небольшой высоты, да и жесткости корпуса не хватит для пассивной защиты.

Именно поэтому конструкторам приходится изобретать принципиально новый аппарат – из сверхлегких, но прочных материалов, со слабым двигателем для колес, но мощным для пропеллеров, с тесным салоном и крохотным багажником. При этом внешне аэромобиль должен быть похож на привычный автомобиль – не только потому, что так его скорее примут будущие покупатели, но и потому, что ему придется двигаться по обычным автодорогам. Крылатая машина должна вписываться в городские повороты, помещаться на парковках и в гаражах, светить указателями поворота и дневными ходовыми огнями. Но при этом соответствовать и авиационным требованиям – а значит, обладать дополнительным комплектом оборудования и всего остального.

Словом, с технической точки зрения мы можем построить "недо-автомобиль плюс недо-самолет", а никак не полноценный аэрокар. Но техника – это далеко не все. На самом деле, больше всего тормозят развитие летающего индивидуального транспорта две вещи: отсутствие инфраструктуры и юридической базы. Летать в городе нельзя, этому мешают здания, провода, деревья и многое другое. Но даже если выбраться за город, просто так подняться в воздух вы тоже не сможете. По существующему законодательству, каждый полет должен сопровождаться составлением заявок, отчетов, получением справок, а пилот должен обладать соответствующей лицензией и заключением предполетной медицинской комиссии. Так обстоят дела во всем цивилизованном мире.

Законы могут поменяться, если летающих автомобилей станет много. Но чтобы их стало много, нужно поменять законы. Еще один замкнутый круг, вырваться из которого в ближайшее десятилетие точно не получится.

Хотя...