Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 марта, 15:59

В мире
Главная / Новости /

Bloomberg: владелец платформы OnlyFans Леонид Радвинский скончался из-за онкологии

Фото: lr.com

Владелец онлайн-платформы OnlyFans, американец украинского происхождения Леонид Радвинский ушел из жизни в возрасте 43 лет. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

На протяжении длительного времени миллиардер боролся с онкологией, уточняется в публикации.

Радвинский находится на 870-й строчке в онлайн-рейтинге самых состоятельных людей планеты по версии Forbes. Его состояние оценивается в 4,7 миллиарда долларов.

При этом выручка OnlyFans за 2024 год составила 1,4 миллиарда долларов. Онлайн-платформа предоставляет возможность создавать и распространять контент за подписку. Сервис приобрел особую популярность у представителей индустрии развлечений для взрослых.

Радвинский родился в Одессе в 1982 году. Его семья эмигрировала в Чикаго (США), когда он был еще ребенком. Позднее будущий миллиардер поступил в Северо-Западный частный исследовательский университет, где получил образование в экономической области.

Контрольный пакет акций платформы OnlyFans Радвинский приобрел в 2018 году. Под его руководством сервис приобрел известность, пережив пик популярности во время пандемии COVID-19.

Источники Bloomberg рассказали, что Радвинский в последнее время вел переговоры о продаже 60% акций платформы. В феврале 2026 года они еще находились в активной стадии. При этом смерть бизнесмена поставила под вопрос структуру управления OnlyFans.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика