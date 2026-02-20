Сооснователь онлайн-магазина ASOS погиб в Таиланде при загадочных обстоятельствах

Фото: 123RF.com/wavemovies

Сооснователь британского интернет-магазина одежды и косметики ASOS, миллионер Квентин Гриффитс погиб в Таиланде при загадочных обстоятельствах. Об этом пишет газета Daily Mail.

Мужчина разбился, упав с балкона 17-этажного жилого комплекса в Паттайе, уточняется в материале. Внутри его квартиры следы борьбы полиция не обнаружила. Тем не менее версию об убийстве правоохранители не исключают.

Пока ожидаются заключения от судмедэкспертов. Точную причину смерти 58-летнего миллионера смогут установить лишь после полного вскрытия, а это может занять несколько месяцев.

Трагедия произошла на фоне конфликта с его бывшей женой-тайкой, с которой он расстался несколько лет назад. За время совместной жизни у четы появились сын и дочь.

Как пишет газета, экс-супруга обвинила Гриффитса в том, что он похитил 500 тысяч фунтов стерлингов (более 51 миллиона рублей) из компании, которой они совместно руководили.

Женщина также заявляла, что ее бывший муж подделал документы, чтобы продать землю и доли в бизнесе, в связи с чем в прошлом году Гриффитса задержали и допросили. Обвинения он отрицал, после чего его отпустили. На момент его смерти расследование продолжалось.

