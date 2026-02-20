График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

20 февраля, 15:58

Происшествия

Сооснователь онлайн-магазина ASOS погиб в Таиланде при загадочных обстоятельствах

Фото: 123RF.com/wavemovies

Сооснователь британского интернет-магазина одежды и косметики ASOS, миллионер Квентин Гриффитс погиб в Таиланде при загадочных обстоятельствах. Об этом пишет газета Daily Mail.

Мужчина разбился, упав с балкона 17-этажного жилого комплекса в Паттайе, уточняется в материале. Внутри его квартиры следы борьбы полиция не обнаружила. Тем не менее версию об убийстве правоохранители не исключают.

Пока ожидаются заключения от судмедэкспертов. Точную причину смерти 58-летнего миллионера смогут установить лишь после полного вскрытия, а это может занять несколько месяцев.

Трагедия произошла на фоне конфликта с его бывшей женой-тайкой, с которой он расстался несколько лет назад. За время совместной жизни у четы появились сын и дочь.

Как пишет газета, экс-супруга обвинила Гриффитса в том, что он похитил 500 тысяч фунтов стерлингов (более 51 миллиона рублей) из компании, которой они совместно руководили.

Женщина также заявляла, что ее бывший муж подделал документы, чтобы продать землю и доли в бизнесе, в связи с чем в прошлом году Гриффитса задержали и допросили. Обвинения он отрицал, после чего его отпустили. На момент его смерти расследование продолжалось.

Ранее в возрасте 80 лет скончалась супруга британского миллиардера Ричарда Брэнсона Джоан Темплман. Причину смерти ее супруг не уточнил. По его словам, супруга была достаточно закрытым человеком, однако всегда поддерживала его духовно, эмоционально и морально.

происшествияэкономиказа рубежом

