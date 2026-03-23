Новости

Новости

23 марта, 14:23

Двое задержанных по делу об убийстве женщины в Москве частично признали вину

Фото: МАХ/"Следком"

Двое курьеров-мошенников, задержанных в рамках расследования уголовного дела об убийстве женщины в Москве, частично признали вину. Об этом сообщает ГСУ СК России по столице в MAX.

Фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "б", "в" статьи 162 УК РФ ("Разбой"). Следствие ходатайствует об аресте обвиняемых.

С участием фигурантов была проведена проверка показаний на месте. Они подробно рассказали и показали, как по поручению организаторов осуществляли деятельность "курьеров" и передали часть похищенного имущества соучастникам.

Убийство произошло 14 марта на Строгинском бульваре в Москве. Футболист Даниил Секач пришел в квартиру, убежденный мошенниками, что участвует в оперативных мероприятиях.

В тот момент там находилась 16-летняя девушка, также обманутая злоумышленниками. Она рассказала матери о "сотруднике спецслужб" в квартире, после чего женщина попыталась остановить его. В ответ на это Секач напал на нее и нанес множественные удары и ножевые ранения. После он вскрыл сейф, похитив более 2 тысяч долларов и другие ценности, и выбросил их из окна по указанию аферистов.

На следующий день мошенники разрешили мужчине отпустить дочь погибшей и скрыться с места преступления. В результате он был задержан на Нижегородском шоссе, а позже арестован.

Также задержали соучастницу Секача. По данным следствия, она привезла футболисту болгарку для вскрытия сейфа, подобрала похищенное имущество и передала курьеру.

Им оказался 17-летний студент одного из столичных колледжей. Он стал третьим фигурантом уголовного дела. Еще два курьера мошенников были задержаны позже.

Суд арестовал соучастницу футболиста, она обвиняется в разбое и частично признала вину.

Полицейские задержали курьера, забравшего деньги убитой предпринимательницы в Москве

Читайте также


происшествиягород

Главное

К чему может привести игнорирование депрессии?

Запущенная клиническая депрессия может привести к изменениям в мозге

Может постепенно ухудшиться память и способность концентрироваться

Читать
закрыть

Внедрят ли "белый список" в работу домашнего интернета?

IT-отделам московских провайдеров поручили запустить систему в кратчайшие сроки

Однако в Минцифры эту информацию опровергли

Читать
закрыть

Как накажут депутата Самокиша за посты о смерти Чака Норриса?

В Госдуме могут рассмотреть вопрос о лишении мандата депутата

Самокиш может не пройти в новый созыв Госдумы

Читать
закрыть

Почему в Сети высмеивают когнитивное состояние Трампа?

Пользователи указывают на оговорки, ограниченный словарный запас и нестандартные шутки

Эксперты уверены: это можно соотнести с возрастом Трампа

Читать
закрыть

Могут ли предпочтения в музыке говорить об уровне IQ?

Любители меланхоличной музыки обладают более высокими когнитивными способностями

Однако психологи уверены: предпочтения связаны с личностными особенностями

Читать
закрыть

Как в России помогают студенческим семьям?

Студенческим семьям выплатят не менее 200 тысяч рублей при рождении ребенка

Семьи с детьми получают единое пособие и ряд других социальных гарантий

Читать
закрыть

Как бороться с лудоманией в России?

Минфин может объявить о легализации онлайн-казино в апреле 2026 года

Введение онлайн-казино в правовое поле станет дополнительным доходом для бюджета РФ

Читать
закрыть

Чем уникален день весеннего равноденствия 20 марта?

Сегодня день и ночь будут длиться по 12 часов на всей территории земного шара

Ежегодно день весеннего равноденствия начинается в разное время

Читать
закрыть

