Двое задержанных по делу об убийстве женщины в Москве частично признали вину

Двое курьеров-мошенников, задержанных в рамках расследования уголовного дела об убийстве женщины в Москве, частично признали вину. Об этом сообщает ГСУ СК России по столице в MAX.

Фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "б", "в" статьи 162 УК РФ ("Разбой"). Следствие ходатайствует об аресте обвиняемых.

С участием фигурантов была проведена проверка показаний на месте. Они подробно рассказали и показали, как по поручению организаторов осуществляли деятельность "курьеров" и передали часть похищенного имущества соучастникам.

Убийство произошло 14 марта на Строгинском бульваре в Москве. Футболист Даниил Секач пришел в квартиру, убежденный мошенниками, что участвует в оперативных мероприятиях.

В тот момент там находилась 16-летняя девушка, также обманутая злоумышленниками. Она рассказала матери о "сотруднике спецслужб" в квартире, после чего женщина попыталась остановить его. В ответ на это Секач напал на нее и нанес множественные удары и ножевые ранения. После он вскрыл сейф, похитив более 2 тысяч долларов и другие ценности, и выбросил их из окна по указанию аферистов.

На следующий день мошенники разрешили мужчине отпустить дочь погибшей и скрыться с места преступления. В результате он был задержан на Нижегородском шоссе, а позже арестован.

Также задержали соучастницу Секача. По данным следствия, она привезла футболисту болгарку для вскрытия сейфа, подобрала похищенное имущество и передала курьеру.

Им оказался 17-летний студент одного из столичных колледжей. Он стал третьим фигурантом уголовного дела. Еще два курьера мошенников были задержаны позже.

Суд арестовал соучастницу футболиста, она обвиняется в разбое и частично признала вину.