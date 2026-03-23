Академик РАН Онищенко: оптимальным возрастом для рождения ребенка является 26 лет

Подходящим возрастом женщины для рождения ребенка с физиологической точки зрения является 26 лет. Об этом заявил академик Российской академии наук (РАН) Геннадий Онищенко на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

При этом, отметил он, чаще всего в России женщины становятся матерями в 30–40 лет. Это 38% от всех родов по стране. В эту категорию попадают и те, кто рожает впервые.

По мнению академика, рождаемость в стране могут помочь восстановить именно женщины в возрасте от 30 до 40 лет. Это связано с их нереализованной потребностью в детях, подчеркнул Онищенко.

До этого он рассказал, что самый высокий уровень рождаемости в России зафиксирован в Чечне, Туве и Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Академик добавил, что сейчас в стране насчитывается уже около 2,5 миллиона многодетных семей, в которых воспитываются 3 и более детей.

