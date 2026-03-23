Новости

Новости

23 марта, 15:07

Академик РАН Онищенко: оптимальным возрастом для рождения ребенка является 26 лет

В РАН назвали подходящий возраст для рождения ребенка

Подходящим возрастом женщины для рождения ребенка с физиологической точки зрения является 26 лет. Об этом заявил академик Российской академии наук (РАН) Геннадий Онищенко на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

При этом, отметил он, чаще всего в России женщины становятся матерями в 30–40 лет. Это 38% от всех родов по стране. В эту категорию попадают и те, кто рожает впервые.

По мнению академика, рождаемость в стране могут помочь восстановить именно женщины в возрасте от 30 до 40 лет. Это связано с их нереализованной потребностью в детях, подчеркнул Онищенко.

До этого он рассказал, что самый высокий уровень рождаемости в России зафиксирован в Чечне, Туве и Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Академик добавил, что сейчас в стране насчитывается уже около 2,5 миллиона многодетных семей, в которых воспитываются 3 и более детей.

Читайте также


общество

Главное

К чему может привести игнорирование депрессии?

Запущенная клиническая депрессия может привести к изменениям в мозге

Может постепенно ухудшиться память и способность концентрироваться

Читать
закрыть

Внедрят ли "белый список" в работу домашнего интернета?

IT-отделам московских провайдеров поручили запустить систему в кратчайшие сроки

Однако в Минцифры эту информацию опровергли

Читать
закрыть

Как накажут депутата Самокиша за посты о смерти Чака Норриса?

В Госдуме могут рассмотреть вопрос о лишении мандата депутата

Самокиш может не пройти в новый созыв Госдумы

Читать
закрыть

Почему в Сети высмеивают когнитивное состояние Трампа?

Пользователи указывают на оговорки, ограниченный словарный запас и нестандартные шутки

Эксперты уверены: это можно соотнести с возрастом Трампа

Читать
закрыть

Могут ли предпочтения в музыке говорить об уровне IQ?

Любители меланхоличной музыки обладают более высокими когнитивными способностями

Однако психологи уверены: предпочтения связаны с личностными особенностями

Читать
закрыть

Как в России помогают студенческим семьям?

Студенческим семьям выплатят не менее 200 тысяч рублей при рождении ребенка

Семьи с детьми получают единое пособие и ряд других социальных гарантий

Читать
закрыть

Как бороться с лудоманией в России?

Минфин может объявить о легализации онлайн-казино в апреле 2026 года

Введение онлайн-казино в правовое поле станет дополнительным доходом для бюджета РФ

Читать
закрыть

Чем уникален день весеннего равноденствия 20 марта?

Сегодня день и ночь будут длиться по 12 часов на всей территории земного шара

Ежегодно день весеннего равноденствия начинается в разное время

Читать
закрыть

