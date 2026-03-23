Forbes: россияне старше 60 лет смогут отказаться от зарубежных звонков на домашний телефон

Фото: 123RF.com/logoboom

Россияне старше 60 смогут отказаться от получения международных звонков на стационарный телефон в рамках второго пакета мер по борьбе с кибермошенничеством. Об этом сообщило издание Forbes.

В материале говорится, что такую возможность включает в себя обновленная версия пакета, который Госдума приняла в первом чтении в феврале этого года. Сейчас его планируют принять уже во втором чтении.

Речь идет о возможности установить самозапрет на получение звонков из-за рубежа. В предыдущей версии законопроекта уже указывалось, что абоненту полностью отключат международные звонки, если он сам изъявит такое желание и сообщит об этом оператору связи.

Обновленная версия также предполагает возможность такого самозапрета, причем как для абонентов мобильной, так и для абонентов фиксированной телефонии. При этом на звонки из Белоруссии данные меры не распространяются.

В "Ростелекоме" заявили, что данный проект скоро будет реализован, поэтому в ближайшее время у клиентов появится возможность воспользоваться этой услугой.

Кроме того, в рамках второго пакета мер по противодействию кибермошенничеству депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об ограничении количества банковских карт, доступных для оформления на одного человека. Всего сделают два лимита: не более 20 банковских карт на человека в общем и не более 5 карт в одном банке.

