В РФ приняли решение о введение "детских" сим-карт

Фото: 123RF.com/alexandreekb

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в I чтении законопроект, который устанавливает формат оформления так называемых детских сим-карт.

Инициатива входит во второй пакет мер по противодействию кибермошенничеству. Согласно нововведению, родители должны уведомить оператора связи, если передают оформленную на себя сим-карту ребенку.

Операторы должны будут принять меры, которые направлены "на предотвращение и пресечение преступлений с использованием средств связи" в отношении телефонных вызовов абонентов с такими сим-картами, объяснил ТАСС первый зампред комитета ГД по защите конкуренции Игорь Игошин.

По его словам, это позволит вовремя пресекать попытки злоумышленников вовлечь ребенка в мошенническую схему. Помимо этого, мобильные операторы должны вносить сведения о несовершеннолетних абонентах и сим-картах, переданных в пользование детям, в специальную информационную систему.

Данные сведения будут использовать владельцы интернет-сайтов и сервисов – когда пользователь будет проходить регистрацию по номеру, они должны будут проверить, является ли номер "детским". Это поможет ограждать детей от вредоносного контента.

Кроме того, депутаты Госдумы приняли в I чтении законопроект, который в том числе устанавливает основы работы базы идентификационных номеров мобильных устройств (IMEI). Инициатива входит во второй пакет мер по противодействию мошенничеству.

Все номера будут вносить в специальную базу данных, правила работы которой установит российское правительство. Активно взаимодействовать с IMEI будут операторы связи. Они смогут оказывать свои услуги только устройствам, идентификаторы которых есть в базе данных.

