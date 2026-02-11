Сотрудник "Мираторга" погиб при атаке ВСУ в Брянской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Сотрудник агропромышленного холдинга "Мираторг" погиб после атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на предприятие в Климовском районе Брянской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

Губернатор выразил соболезнования близким погибшего. Он пообещал, что окажет им всю необходимую материальную помощь и поддержку.

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники экстренных и оперативных служб.

Ранее стало известно, что настоятель Успенского храма Сергий Кляхин погиб при украинской атаке в Васильевском округе Запорожской области. Еще 6 человек получили осколочные ранения разной степени тяжести.

По данным местных властей, украинские войска совершили артиллерийский удар по похоронной процессии десятью снарядами.

