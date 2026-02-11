CNBC: богатые семьи мира стали массово менять государства проживания

Фото: 123RF.com/sinenkiy

Самые богатые семьи мира стали массово менять государства проживания. Об этом сообщил американский телеканал CNBC.

Многие выбирают в качестве нового места жительства Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Эксперты назвали это самой значительной миграцией частного капитала в истории наблюдений.

"Спрос на услуги по переезду через границы, планированию проживания и консультированию по вопросам гражданства обусловлен геополитической напряженностью", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в 2025 году в ОАЭ переехали 9,8 тысячи миллионеров. Также среди направлений выбирали Италию, Швейцарию, Португалию и Грецию. Кроме того, богатые семьи часто переезжали в Сингапур и Саудовскую Аравию.

Ранее актриса Кристен Стюарт допустила, что может уехать из США из-за несогласия с политикой американского лидера Дональда Трампа. Для переезда она начала рассматривать Европу, так как в США ее профессиональная деятельность сейчас сильно ограничивается.

Кроме того, американская певица Тейлор Свифт планирует приобрести недвижимость в районе Ноттинг-Хилл в Лондоне. Свифт планирует проводить больше времени в Великобритании, так как ощущает поддержку в этой стране.