Суд узаконил решение об изъятии основанного Ходорковским лицея

Фото: ТАСС/EPA/OLIVIER HOSLET (Михаил Ходорковский признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Мосгорсуд признал законным решение об изъятии в доход государства частного лицея, основанного экс-руководителем МЕНАТЕПа Платоном Лебедевым и бывшим главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) в Подмосковье, передает РИА Новости.

"Постановление Мещанского районного суда города Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", – заявили в судебной инстанции.

В ноябре 2025 года суд изъял частный лицей в доход государства. Ответчиками по иску выступили Лебедев, Ходорковский, международная компания "Йенсен Корт Лтд" и корпорация "Дэйспринг груп", зарегистрированная на Британских Виргинских Островах. Решение обжаловало третье лицо – фонд поддержки и содействия развитию лицея-интерната "Подмосковный", настаивая на его отмене ввиду незаконности.

По информации прокуратуры, в 1995 году контрольный Ходорковскому и Лебедеву МЕНАТЕП основал Межотраслевой технологический институт. Затем он стал частным лицеем-интернатом.

Учреждение расположено в поселке Караллово, имеет в собственности 86 гектаров земли, 5 жилых и 40 нежилых помещений кадастровой стоимостью 1,25 миллиарда рублей. Представитель фонда заявил, что реальная стоимость имущества превышает 11 миллиардов рублей.

Кроме того, прокуратура настаивала, что в лицее преподают педагоги, прошедшие подготовку за рубежом. Как указано в иске, обращенное имущество будет зачтено в счет погашения задолженности фактического владельца лицея Ходорковского по уголовным делам.

Делегат минпросвещения объяснил суду, что после вступления решения в силу учебное заведение преобразуют в автономную некоммерческую организацию с учредителем в лице государства.

Ходорковский проходит в качестве фигуранта по нескольким уголовным делам. Первое касается фейков о российской армии, в рамках которого в 2024 году его объявили в розыск. Предприниматель также заочно арестован. Кроме того, суд конфисковал дома политика и других членов руководящего состава "ЮКОСа".

В 2025-м против Ходорковского возбудили дела о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества, а также о публичных призывах к террористической деятельности.