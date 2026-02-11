Новая сильная вспышка произошла на Солнце

Фото: depositphotos/magann

Новая вспышка предпоследнего класса мощности M1.4 произошла в активной области Солнца 11 февраля в 16:12 по московскому времени. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

Вспышку зафиксировали в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4366 (N12W88). Ее продолжительность составила 38 минут.

При этом ранее в этот же день уже были зафиксированы три мощные солнечные вспышки. События также наблюдались в группе пятен 4366. Первая вспышка класса M1.2 длилась 24 минуты, вторая M1.1 – 21 минуту. Продолжительность третьей вспышки M1.4 составила 9 минут.

Ученые сообщали, что группа солнечных пятен 4366, находящаяся напротив Земли, вышла на второе место в XXI веке по числу вспышек класса М и Х. Только к 5 февраля в этой области было зафиксировано 58 сильных вспышек.