Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 февраля, 18:32

Наука

Новая сильная вспышка произошла на Солнце

Фото: depositphotos/magann

Новая вспышка предпоследнего класса мощности M1.4 произошла в активной области Солнца 11 февраля в 16:12 по московскому времени. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

Вспышку зафиксировали в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4366 (N12W88). Ее продолжительность составила 38 минут.

При этом ранее в этот же день уже были зафиксированы три мощные солнечные вспышки. События также наблюдались в группе пятен 4366. Первая вспышка класса M1.2 длилась 24 минуты, вторая M1.1 – 21 минуту. Продолжительность третьей вспышки M1.4 составила 9 минут.

Ученые сообщали, что группа солнечных пятен 4366, находящаяся напротив Земли, вышла на второе место в XXI веке по числу вспышек класса М и Х. Только к 5 февраля в этой области было зафиксировано 58 сильных вспышек.

На Солнце за сутки зафиксировали 17 сильных вспышек

Читайте также


наука

Главное

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

Начнут ли банки предоставлять скидки для клиентов маркетплейсов?

Эксперты уверены: финансировать скидки на маркетплейсах захотят не все организации

ЦБ фактически пытается разделить бизнес платформ с банковским сектором

Читать
закрыть

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Читать
закрыть

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Читать
закрыть

Чем опасны готовые поделки с маркетплейсов?

Использование таких наборов ведет к снижению самостоятельности и изобретательности у детей

В результате у детей формируется убеждение, что любую задачу можно просто купить

Читать
закрыть

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика