Новости

Новости

11 февраля, 18:34

Транспорт

Снегопад не повлиял на работу столичных аэропортов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Снегопад, который пришел в Москву, пока не оказал влияния на работу столичных аэропортов. Об этом ТАСС заявили в воздушных гаванях.

В справочной службе Шереметьево сообщили, что аэропорт продолжает работать на вылет и прилет. Профильные службы чистят от снега взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки и перроны. Также проводится противообледенительная обработка воздушных судов.

Также штатно работают Домодедово, Внуково и Жуковский. Представитель аэропорта Жуковский отметил, что все службы усиленно работают и очищают перрон и взлетно-посадочные полосы.

Из-за снегопада в Московском регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Не исключено налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

Городские службы будут проводить сплошное механизированное прометание улиц и дорог с их последующей противогололедной обработкой по мере выпадения осадков.

В связи с непогодой горожан призвали быть внимательными на улице. Автомобилистам посоветовали парковаться в безопасных местах, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Циклон принесет в Москву потепление и снегопады

транспортпогодагород

