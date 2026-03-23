Умерла актриса Кэрри Флеминг из сериала "Сверхъестественное"

Канадская актриса Кэрри Энн Флеминг ушла из жизни в возрасте 51 года. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на журнал People.

Уточняется, что актриса умерла 26 февраля из-за осложнения онкологического заболевания – рака груди. Данные о месте и дате прощания не приводятся.

Флеминг родилась 16 августа 1974 года. Она получила образование в области драматического искусства в театре "Калейдоскоп" и занималась в танцевальной труппе "Кидко".

Карьера актрисы началась с ролей в сериале "Гадюка" и фильме "Счастливый Гилмор". Кроме того, Флеминг появлялась в различных телевизионных и кинопроектах, в том числе "Мастерах ужаса", "Сверхъестественном", "Я – зомби", "Кровососах" и других.

Также актриса принимала участие в театральных постановках в Британской Колумбии.