Новости

Новости

23 марта, 14:05

До минус 7 градусов ожидается в столичном регионе ночью 24 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Температура в столичном регионе в ночь на 24 марта может опуститься до минус 7 градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре России со ссылкой на обновленные прогнозы.

В Москве ночью ожидается от минус 2 до минус 4 градусов, погода будет малооблачной и без осадков. При этом в центре столицы заморозков не прогнозируется – там воздух может прогреться до плюс 3 градусов. Ветер будет юго-западный со скоростью 2–7 метров в секунду.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что воздух в Москве в выходные, 28–29 марта, прогреется до 18 градусов.

По его словам, рекордное тепло придет в столицу благодаря влиянию антициклона, для которого характерна погода "миллион на миллион". При этом после захода солнца на неделе будет возвращаться прохлада – в ночное время столбики термометров могут опускаться до минус 3 – плюс 2 градусов.

Март 2026 года в столице может войти в историю как самый солнечный, отмечала ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова. По ее словам, солнце будет светить жителям города до конца месяца.

Апрель же начнется с дождей. При этом температура днем будет составлять около 15 градусов.

Майская погода придет в Москву к концу недели

Читайте также


К чему может привести игнорирование депрессии?

Запущенная клиническая депрессия может привести к изменениям в мозге

Может постепенно ухудшиться память и способность концентрироваться

Читать
закрыть

Внедрят ли "белый список" в работу домашнего интернета?

IT-отделам московских провайдеров поручили запустить систему в кратчайшие сроки

Однако в Минцифры эту информацию опровергли

Читать
закрыть

Как накажут депутата Самокиша за посты о смерти Чака Норриса?

В Госдуме могут рассмотреть вопрос о лишении мандата депутата

Самокиш может не пройти в новый созыв Госдумы

Читать
закрыть

Почему в Сети высмеивают когнитивное состояние Трампа?

Пользователи указывают на оговорки, ограниченный словарный запас и нестандартные шутки

Эксперты уверены: это можно соотнести с возрастом Трампа

Читать
закрыть

Могут ли предпочтения в музыке говорить об уровне IQ?

Любители меланхоличной музыки обладают более высокими когнитивными способностями

Однако психологи уверены: предпочтения связаны с личностными особенностями

Читать
закрыть

Как в России помогают студенческим семьям?

Студенческим семьям выплатят не менее 200 тысяч рублей при рождении ребенка

Семьи с детьми получают единое пособие и ряд других социальных гарантий

Читать
закрыть

Как бороться с лудоманией в России?

Минфин может объявить о легализации онлайн-казино в апреле 2026 года

Введение онлайн-казино в правовое поле станет дополнительным доходом для бюджета РФ

Читать
закрыть

Чем уникален день весеннего равноденствия 20 марта?

Сегодня день и ночь будут длиться по 12 часов на всей территории земного шара

Ежегодно день весеннего равноденствия начинается в разное время

Читать
закрыть

