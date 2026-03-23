До минус 7 градусов ожидается в столичном регионе ночью 24 марта

Температура в столичном регионе в ночь на 24 марта может опуститься до минус 7 градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре России со ссылкой на обновленные прогнозы.

В Москве ночью ожидается от минус 2 до минус 4 градусов, погода будет малооблачной и без осадков. При этом в центре столицы заморозков не прогнозируется – там воздух может прогреться до плюс 3 градусов. Ветер будет юго-западный со скоростью 2–7 метров в секунду.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что воздух в Москве в выходные, 28–29 марта, прогреется до 18 градусов.

По его словам, рекордное тепло придет в столицу благодаря влиянию антициклона, для которого характерна погода "миллион на миллион". При этом после захода солнца на неделе будет возвращаться прохлада – в ночное время столбики термометров могут опускаться до минус 3 – плюс 2 градусов.

Март 2026 года в столице может войти в историю как самый солнечный, отмечала ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова. По ее словам, солнце будет светить жителям города до конца месяца.

Апрель же начнется с дождей. При этом температура днем будет составлять около 15 градусов.