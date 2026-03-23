Крокодильи головы нашли у пассажира из Таиланда в новосибирском аэропорту

Две крокодильи головы нашли в ручной клади 36-летнего гражданина РФ, прилетевшего из Таиланда в новосибирский аэропорт. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе России.

Пассажира остановили в "зеленом" коридоре во время выборочного контроля. Рентген-машина обнаружила в багаже мужчины не только личные вещи россиянина, но и две головы крокодила.

По словам пассажира, он купил головы рептилий в качестве сувениров для личной коллекции, однако не знал, что ему нужно было их задекларировать. Экспертиза подтвердила, что в его вещах были найдены дериваты, подпадающие под действие Конвенции СИТЕС.

Головы крокодила были изъяты. По факту случившегося возбуждены административные дела о недекларировании товаров и несоблюдении запретов. Россиянину грозит штраф и конфискация дериватов.

Ранее на морском судне, прибывшим в порт Корсаков из корейского города Пусан, обнаружили четыре лапы гималайского медведя. Части тела дикого животного были спрятаны в пакете в бытовом холодильнике.

Выяснилось, что лапы медведя перевозил механик, который приобрел их на рынке полуострова. Он планировал сварить из них деликатесный суп. При этом документов на данный товар у него не было. По факту произошедшего было возбуждено два административных дела.