23 марта, 15:20

Крокодильи головы нашли у пассажира из Таиланда в новосибирском аэропорту

Фото: пресс-служба Сибирского таможенного управления

Две крокодильи головы нашли в ручной клади 36-летнего гражданина РФ, прилетевшего из Таиланда в новосибирский аэропорт. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе России.

Пассажира остановили в "зеленом" коридоре во время выборочного контроля. Рентген-машина обнаружила в багаже мужчины не только личные вещи россиянина, но и две головы крокодила.

По словам пассажира, он купил головы рептилий в качестве сувениров для личной коллекции, однако не знал, что ему нужно было их задекларировать. Экспертиза подтвердила, что в его вещах были найдены дериваты, подпадающие под действие Конвенции СИТЕС.

Головы крокодила были изъяты. По факту случившегося возбуждены административные дела о недекларировании товаров и несоблюдении запретов. Россиянину грозит штраф и конфискация дериватов.

Ранее на морском судне, прибывшим в порт Корсаков из корейского города Пусан, обнаружили четыре лапы гималайского медведя. Части тела дикого животного были спрятаны в пакете в бытовом холодильнике.

Выяснилось, что лапы медведя перевозил механик, который приобрел их на рынке полуострова. Он планировал сварить из них деликатесный суп. При этом документов на данный товар у него не было. По факту произошедшего было возбуждено два административных дела.

В Шереметьево женщину оштрафовали на 1,5 млн рублей за незадекларированные украшения

Читайте также


Главное

К чему может привести игнорирование депрессии?

Запущенная клиническая депрессия может привести к изменениям в мозге

Может постепенно ухудшиться память и способность концентрироваться

Читать
закрыть

Внедрят ли "белый список" в работу домашнего интернета?

IT-отделам московских провайдеров поручили запустить систему в кратчайшие сроки

Однако в Минцифры эту информацию опровергли

Читать
закрыть

Как накажут депутата Самокиша за посты о смерти Чака Норриса?

В Госдуме могут рассмотреть вопрос о лишении мандата депутата

Самокиш может не пройти в новый созыв Госдумы

Читать
закрыть

Почему в Сети высмеивают когнитивное состояние Трампа?

Пользователи указывают на оговорки, ограниченный словарный запас и нестандартные шутки

Эксперты уверены: это можно соотнести с возрастом Трампа

Читать
закрыть

Могут ли предпочтения в музыке говорить об уровне IQ?

Любители меланхоличной музыки обладают более высокими когнитивными способностями

Однако психологи уверены: предпочтения связаны с личностными особенностями

Читать
закрыть

Как в России помогают студенческим семьям?

Студенческим семьям выплатят не менее 200 тысяч рублей при рождении ребенка

Семьи с детьми получают единое пособие и ряд других социальных гарантий

Читать
закрыть

Как бороться с лудоманией в России?

Минфин может объявить о легализации онлайн-казино в апреле 2026 года

Введение онлайн-казино в правовое поле станет дополнительным доходом для бюджета РФ

Читать
закрыть

Чем уникален день весеннего равноденствия 20 марта?

Сегодня день и ночь будут длиться по 12 часов на всей территории земного шара

Ежегодно день весеннего равноденствия начинается в разное время

Читать
закрыть

