Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 марта, 16:33

Экономика

Путин заявил о необходимости вернуть экономику РФ к устойчивому росту

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Российскую экономику следует вернуть на траекторию устойчивого роста. Об этом Владимир Путин заявил в ходе совещания по экономическим вопросам, обратив внимание на необходимость замедления инфляции и сохранения стабильности на рынке труда.

"Это разнонаправленные, на первый взгляд, вещи, но мы говорили о том, что нужно стремиться именно к такому результату, непростому, понятно, но надо к этому стремиться", – добавил российский лидер.

Важным условием уверенного роста, по его словам, является сбалансированность всей макроэкономической конструкции, а также постоянный мониторинг и управление ростом денежной массы, динамикой кредитования и состоянием бюджетной системы.

Для эффективной макроэкономической политики необходимо учитывать все значимые факторы, а также заранее реагировать на внешние риски, наблюдаемые на глобальных рынках, добавил президент.

Путин на этом же совещании заявил, что ВВП России в январе 2026 года был на 2,1% ниже, чем за аналогичный период в 2025-м.

По словам президента, эксперты объясняют спад макроэкономических показателей в начале года "календарным фактором": в январе было мало рабочих дней. Он также указал на "низкую, отрицательную динамику основных макропоказателей".

Глава государства обратился и к нефтегазовым компаниям, призвав их направить дополнительный заработок от увеличения международных котировок углеводородов на погашение долгов перед российскими банками.

Банки РФ снизили ставки по вкладам вслед за ключевой ставкой

Читайте также


властьэкономика

Главное

К чему может привести игнорирование депрессии?

Запущенная клиническая депрессия может привести к изменениям в мозге

Может постепенно ухудшиться память и способность концентрироваться

Читать
закрыть

Внедрят ли "белый список" в работу домашнего интернета?

IT-отделам московских провайдеров поручили запустить систему в кратчайшие сроки

Однако в Минцифры эту информацию опровергли

Читать
закрыть

Как накажут депутата Самокиша за посты о смерти Чака Норриса?

В Госдуме могут рассмотреть вопрос о лишении мандата депутата

Самокиш может не пройти в новый созыв Госдумы

Читать
закрыть

Почему в Сети высмеивают когнитивное состояние Трампа?

Пользователи указывают на оговорки, ограниченный словарный запас и нестандартные шутки

Эксперты уверены: это можно соотнести с возрастом Трампа

Читать
закрыть

Могут ли предпочтения в музыке говорить об уровне IQ?

Любители меланхоличной музыки обладают более высокими когнитивными способностями

Однако психологи уверены: предпочтения связаны с личностными особенностями

Читать
закрыть

Как в России помогают студенческим семьям?

Студенческим семьям выплатят не менее 200 тысяч рублей при рождении ребенка

Семьи с детьми получают единое пособие и ряд других социальных гарантий

Читать
закрыть

Как бороться с лудоманией в России?

Минфин может объявить о легализации онлайн-казино в апреле 2026 года

Введение онлайн-казино в правовое поле станет дополнительным доходом для бюджета РФ

Читать
закрыть

Чем уникален день весеннего равноденствия 20 марта?

Сегодня день и ночь будут длиться по 12 часов на всей территории земного шара

Ежегодно день весеннего равноденствия начинается в разное время

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика