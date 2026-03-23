Путин заявил о необходимости вернуть экономику РФ к устойчивому росту

Российскую экономику следует вернуть на траекторию устойчивого роста. Об этом Владимир Путин заявил в ходе совещания по экономическим вопросам, обратив внимание на необходимость замедления инфляции и сохранения стабильности на рынке труда.

"Это разнонаправленные, на первый взгляд, вещи, но мы говорили о том, что нужно стремиться именно к такому результату, непростому, понятно, но надо к этому стремиться", – добавил российский лидер.

Важным условием уверенного роста, по его словам, является сбалансированность всей макроэкономической конструкции, а также постоянный мониторинг и управление ростом денежной массы, динамикой кредитования и состоянием бюджетной системы.

Для эффективной макроэкономической политики необходимо учитывать все значимые факторы, а также заранее реагировать на внешние риски, наблюдаемые на глобальных рынках, добавил президент.

Путин на этом же совещании заявил, что ВВП России в январе 2026 года был на 2,1% ниже, чем за аналогичный период в 2025-м.

По словам президента, эксперты объясняют спад макроэкономических показателей в начале года "календарным фактором": в январе было мало рабочих дней. Он также указал на "низкую, отрицательную динамику основных макропоказателей".

Глава государства обратился и к нефтегазовым компаниям, призвав их направить дополнительный заработок от увеличения международных котировок углеводородов на погашение долгов перед российскими банками.

