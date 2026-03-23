BBC News: мужчина в Великобритании притворялся своей женой после убийства

В Великобритании мужчина убил жену и притворялся ею, чтобы скрыть преступление, сообщает "Радио 1" со ссылкой на BBC News.

42-летний Алирезу Аскари состоял в браке с 37-летней Парии Вейси, однако за полгода до трагедии супруги разошлись, при этом официально развод у них не состоялся. 12 апреля 2025 года женщина пропала.

Друг женщины заподозрил Аскари в убийстве и рассказал полиции, что она боялась супруга. В итоге во время обыска в саду у мужчины были найдены женские останки, которые были закопаны на месте бывшего пруда и засаженные новой клумбой.

Оказалось, что мужчина боялся окончательного ухода супруги, поэтому решил с ней расправиться. Он заманил ее домой и напал с ножом, после чего позвонил тете и заставил ее помочь замести следы. Вместе они похоронили Вейси в саду и высадили цветы сверху. Для того чтобы скрыть преступление, злоумышленник в течение нескольких дней притворялся погибшей и вел переписку с ее телефона.

Например, он рассказал ее семье и начальнику, что Вейси уехала из страны. Одновременно с этим Аскари состоял в отношениях на расстоянии с другой женщиной из Ирана, он рассказывал ей о своих планах.

После ареста злоумышленник пытался оправдать свои действия шизофренией, однако суд признал, что психическое состояние не повлияло на преступный замысел. В итоге Аскари приговорили к пожизненному заключению, а тетю – к 5,5 года колонии.

