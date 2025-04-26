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26 апреля, 17:35

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В Москве официально открыли мотосезон

В Москве официально открыли мотосезон

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26 апреля в Москве официально стартовал мотосезон. В честь этого на Воробьевых горах прошел масштабный мотофестиваль. В этом году мероприятие посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Главным событием праздника стал мотопробег. Члены мотоклубов и простые любители байков единой колонной сделали круг по Садовому кольцу. Впервые в параде участвовала военная мототехника из музея "Моторы войны".

Весь день на смотровой площадке на Воробьевых горах проходила насыщенная программа с концертами, конкурсами, мастер-классами и другими развлекательными мероприятиями. В их числе – новый мировой рекорд по сценическому экстриму. За 15 минут Сергей Агаджанян, известный как "Русский Халк", сломал 11 стальных стержней, скрутил в трубочку 15 сковородок и надул до разрыва 12 грелок.

Ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева пообщалась с участниками фестиваля, прокатилась вместе с колонной по Садовому кольцу и стала свидетельницей уникального спортивного достижения.

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